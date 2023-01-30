Власти Северной Осетии готовятся строить IT-деревню

30 янв. 21:43

Проектом, направленным на развитие информационных технологий, уже заинтересовались возможные инвесторы.

Деревня для IT-специалистов будет построена на территории Северной Осетии, ее проект глава республики Сергей Меняйло обсудил с представителем "Цифровой Алании" Александром Нартиковым.

В деревне будут действовать свои школа и детский сад, любителям ЗОЖ предложат спорткомплексы.

Нартиков пояснил, что проект уже вызвал интерес инвесторов.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что школьники в Грузии будут осваивать компьютерные технологии.