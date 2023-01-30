Власти Северной Осетии готовятся строить IT-деревню

Проектом, направленным на развитие информационных технологий, уже заинтересовались возможные инвесторы.
Деревня для IT-специалистов будет построена на территории Северной Осетии, ее проект глава республики Сергей Меняйло обсудил с представителем "Цифровой Алании" Александром Нартиковым.
В деревне будут действовать свои школа и детский сад, любителям ЗОЖ предложат спорткомплексы.
Нартиков пояснил, что проект уже вызвал интерес инвесторов.
Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что школьники в Грузии будут осваивать компьютерные технологии.