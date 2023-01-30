Билеты на поезда в Крым снова появились в продаже

30 янв. 22:09

Российская компания "Гранд Сервис Экспресс", в ведении которой находятся железнодорожные перевозки в Крым, возобновила продажу билетов после того, как откорректировала расписание движения поездов.

Поезда снова начинают ходить в Крым - компания "Гранд Сервис Экспресс", которая организует эти перевозки, провела коррекцию расписания движения пассажирских составов, после чего возобновила продажи билетов на несколько поездов, сообщили в Telegram-канале перевозчика.

Корректировка, как и приостановка движения, были необходимы для ремонта поврежденного взрывам участка Крымского моста, также изменился график движения поездов от Москвы до Рязани, пояснили в компании.

В новом расписании фигурирует другое время отправления составов из Москвы, для некоторых поездов изменилось время прибытия на станцию Рязань, немного изменилось и время их прибытия в столицу, передает "Интерфакс".

Что нового в расписании?

Поезд №27/28 из Москвы в Симферополь 27-28 апреля, 2-5 мая, 10-19 мая и 22-30 мая будет отправляться из столицы на полтора часа раньше, в продаже есть билеты на три месяца вперед.

Ведутся продажи на поезда №91/92 Москва - Севастополь, №173/174 Москва – Евпатория, но в их расписании изменения незначительные.

А вот продажи билетов на поезд №165/166 Москва - Симферополь в некоторые даты и на поезда из Санкт-Петербурга в Крым и обратно пока остаются закрытыми.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", первый после теракта на Крымском мосту пассажирский состав проехал уже 9 октября минувшего 2022 года – им стал поезд №28 сообщением Симферополь - Москва.