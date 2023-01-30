Названа дата обращения президента к Федеральному собранию

30 янв. 21:37

Президент России Владимир Путин готовит послание к Федеральному собранию, которое он может озвучить уже в конце второй декады февраля.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию может состояться во второй декаде февраля, сообщил источник в Государственной думе.

Также он назвал примерную дату послания – 20-21 февраля, передает РИА Новости.

В минувшем 2022 году из-за напряженного графика президент не выступил с таким посланием, а в конце декабря он пояснил, что выступит с обращением в начале наступившего 2023 года, чтобы было время подготовиться к ответственному событию и провести дополнительный анализ ситуации. Также Владимир Путин отметил, что уже не раз говорил о ключевых вещах, которые будут включены в обращение, в тех или иных форматах.

Напомним, ежегодное обращение президента к депутатам Государственной думы и членам Совета Федерации обычно содержит анализ положения дел в стране, а также информацию об основных направлениях внутренней и внешней политики.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что Владимир Путин пообещал обратиться с посланием к Федеральному собранию в начале 2023 года, при этом конкретной даты он называть не стал.