Несколько судов с контрабандным топливом поймали ВМС КСИР в Персидском заливе

30 янв. 21:27

Контрабанду топлива пресекли военные КСИР в Персидском заливе

Пять судов с контрабандным горючим задержали ВМС КСИР в Персидском заливе, пишут иранские СМИ.

Как передает агентство Tasnim, солдаты определили, что они нелегально везут топливо, после чего остановили их и провели досмотра, найдя в итоге порядка 400 тыс л груза.

Экипаж всех пяти танкеров в количестве 33 человек также был задержан и передан правоохранителям.

Кому принадлежат суда, в сообщении не уточняется.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в апреле и мае прошлого года иранские ВМС задерживали суда за нелегальную перевозку горючего.