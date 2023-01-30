Михаил Галузин и Полад Бюльбюль оглы обсудили актуальные вопросы

30 янв. 20:56

Дипломаты поговорили о двусторонних отношениях, а также послевоенном урегулировании между АР и РА.

В Москве сегодня прошла встреча замминистра иностранных дел РФ Михаила Галузин и посла Азербайджана Полада Бюльбюль оглы, об этом говорится на сайте МИД.

О чем говорили на встрече?

На повестке дня беседы было нынешнее состояние сотрудничества двух стран и его перспективы, учитывая необходимость выполнения Декларации о союзническом взаимодействии, которая была подписана 22 февраля минувшего года.

Среди других вопросов, которые обсуждали Михаил Галузин и Полад Бюльбюль оглы, - некоторые международные и региональные темы, в том числе процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном на базе трехсторонних договоренностей, подписанных главами РФ, АР и РА.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", 15 апреля прошлого года Полад Бюльбюль оглы встретился с замминистра иностранных дел РФ Андреем Руденко. В ходе беседы они рассмотрели развитие российско-азербайджанских отношений, а также практическую реализацию трехсторонних заявлений.