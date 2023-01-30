СМИ: в столице Афганистана снова прогремел взрыв

30 янв. 20:45

В Кабуле снова прогремел взрыв, подробностей происшествия пока нет.

Сегодня вечером в столице Афганистана снова прогремел взрыв, сообщил телеканал TOLOnews.

Известно, что взрыв произошел в одном из западных районов Кабула. Есть ли жертвы и пострадавшие, а также другие подробности чрезвычайного происшествия пока выясняются, передает ТАСС.

Отсутствуют и комментарии представителей местной власти, назначенных запрещенным в России радикальным движением "Талибан".

В последнее время в провинциях Афганистана, а также в столичном регионе страны, все чаще гремят взрывы, жертвами которых становятся и чиновники нового правительства страны, и мирные жители.

Одним из самых резонансных стал взрыв 2 ноября минувшего 2022 года, когда на воздух взлетел автомобиль с сотрудниками министерства восстановления и развития сельского хозяйства правительства Афганистана. Были погибшие и пострадавшие, сообщал "Вестник Кавказа".