Опровержение сообщений о "блокаде" Лачинской дороги прозвучало в Международном суде ООН

30 янв. 20:31

Представитель Баку в Международном суде ООН опроверг "блокаду" Лачинской дороги.

Все сообщения о якобы "блокировке" Лачинской дороги не соответствуют действительности: движение по ней осуществляется свободно, саму дорогу контролируют российские миротворцы, временно размещенные на территории Азербайджана. Об этом напомнил в ходе выступления на слушаниях в Международном суде ООН, посвященных обеспечительным мерам, представитель Баку Эльнур Мамедов.

Он опроверг лишенные всяких оснований обвинения в якобы блокаде Лачинской дороги, пояснив, что на самом деле на ней проходит мирная акция протеста азербайджанских экологов. Сами они, напомнил Мамедов, неоднократно заявляли, что никоим образом не мешают движению транспорта - и действительно, по Лачинской дороге каждый день проезжает множество легковых машин и грузовиков, их счет идет на сотни, а иногда и на тысячи.

Ереван искажает действительность в своих целях

Представитель Баку посетовал, что Ереван воспользовался мирной акцией и пытается, ссылаясь на нее и искажая информацию о ней, повлиять на переговоры по мирному соглашению с Азербайджаном.

Азербайджан не "закрывал" Лачинскую дорогу

Мамедов подчеркнул: Баку заявил в ООН и ОЭСР, подтверждает то же самое сейчас в Международном суде: никаких запретов на движение транспорта по Лачинской дороге Азербайджаном не устанавливалось. Более того, по словам представителя АР, это в принципе невозможно, так как за безопасностью на Лачинской дороге следят российские миротворцы. Соответственно, никаких изменений режима движения по сравнению с периодом до начала протестов не произошло.

Цель экологов - защита окружающей среды

Мамедов также пояснил, что экоактивисты, проводящие акцию протеста, стремятся исключительно защитить окружающую среду и не допустить нелегальной добычи и вывоза из Азербайджана полезных ископаемых.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", активисты диаспорских организаций сегодня провели акцию перед Дворцом мира в Гааге, на которой выразили поддержку Баку в связи со слушаниями по делу Азербайджан против Армении.