Наркоторговец из Кубани попался абхазским таможенникам

Проживающий в Краснодарском крае Артур Минасян сегодня был задержан абхазскими таможенниками на границе с крупной партией наркотиков, сообщает МВД Абхазии.
Предприимчивый торговец смертельным зельем был задержан в зоне таможенного контроля КПП "Псоу" на границе России и Абхазии, в его багаже в ходе досмотра был обнаружен и изъят мефедрон. По факту перевозки запрещенных средств в отношении него возбуждено уголовное дело, сам торговец арестован на два месяца, передает РИА Новости.
Ему вменяются незаконные приобретение, хранение и перевозка наркотических средств в крупном размере, добавили в МВД региона.
Размер партии в сообщении не уточняется.
Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что житель североосетинского Моздока хранил дома два мешка марихуаны.