Наркоторговец из Кубани попался абхазским таможенникам

30 янв. 20:31

Абхазские правоохранители сегодня задержали с крупной партией наркотиков предприимчивого россиянина, везшего зелье на продажу. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Проживающий в Краснодарском крае Артур Минасян сегодня был задержан абхазскими таможенниками на границе с крупной партией наркотиков, сообщает МВД Абхазии.

Предприимчивый торговец смертельным зельем был задержан в зоне таможенного контроля КПП "Псоу" на границе России и Абхазии, в его багаже в ходе досмотра был обнаружен и изъят мефедрон. По факту перевозки запрещенных средств в отношении него возбуждено уголовное дело, сам торговец арестован на два месяца, передает РИА Новости.

Ему вменяются незаконные приобретение, хранение и перевозка наркотических средств в крупном размере, добавили в МВД региона.

Размер партии в сообщении не уточняется.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что житель североосетинского Моздока хранил дома два мешка марихуаны.