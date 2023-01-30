Полиция Еревана расследует выстрел в окно в элитном квартале

30 янв. 19:55

Неизвестный выстрелил в окно жилого дома в Ереване. Идет расследование.

Стрельба была открыта сегодня в элитном квартале Арабкир в Ереване. О ЧП сообщает shamshyan.com.

Звонок о преступлении поступил в районный отдел полиции сегодня в 15։30 (14:30 мск). Звонивший сообщил, что кто-то совершил выстрел в окно квартиры, расположенной на четвертом этаже многоэтажки.

Стражи порядка, оперативно прибывшие на место инцидента на улице Антараин, нашли гильзу и осколки.

Открыто уголовное дело. Выясняется, кому принадлежит квартира.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", 6 января в Ереване на улице произошла драка, в результате которой пострадали три человека. Их обидчики сбежали, и в итоге раненых нашли сотрудники ППС. Один из них скончался в больнице, двое других оставались в тяжелом состоянии.