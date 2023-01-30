Цены на нефть вырастут на фоне слухов о прекращении повышения ставок американской ФРС

30 янв. 19:46

Трейдеры полагают, что к марту американская Федеральная резервная система (ФРС) может перестать поднимать процентные ставки на фоне признаков замедления инфляции. В прошлую пятницу цены на нефть выросли под воздействием позитивных данных по экономике США, но ожидается, что на этой неделе рост нефтяных цен будет слабее, чем на предыдущей.

Однако эксперты ожидают, что восстановление спроса в Китае и растущие геополитические риски на Ближнем Востоке, будут толкать нефтяные котировки вверх, пишет Oil Price.

Снижение процентных ставок

Участники рынка считают, что через два месяца Федеральная резервная система прекратит повышать процентные ставки, что может спровоцировать рост цен на нефть, поскольку существует некоторая зависимость нефтяных котировок от изменений ключевой ставки. Агентство Reuters сообщило, что ФРС может прекратить политику повышения ставок уже в марте, поскольку инфляция замедляется и становится более контролируемой. Более того, ожидается, что на этой неделе ФРС объявит об очередном повышении базовой ставки, но только лишь на 0,25%.

Что влияет на нефтяные цены

В конце прошлой неделе цены на нефть выросли под влиянием позитивных данных по экономике США, хотя министр финансов Джанет Йеллен предупредила, что опасность рецессии все еще существует. В сочетании с ожиданиями возобновления спроса на нефть в Китае, замедление темпов повышения ставки и любые другие признаки того, что ФРС готовится к сворачиванию своих агрессивных мер по контролю над инфляцией, могут поддержать рост цен на нефть. Также на рост цен повлияли сообщения об атаках беспилотников на объекты в Иране, что указывает на возможную эскалацию напряженности на Ближнем Востоке. В результате этого сегодня на утренних торгах в Азии цены на нефть пошли в рост, хотя к настоящему моменту снова стали снижаться. Встреча ОПЕК+, которая пройдет на этой неделе, может некоторым образом стабилизировать ситуацию на рынке, так как не ожидается каких-либо изменений в добыче нефти, поскольку многие страны-члены картеля по-прежнему добывают меньше, чем допускает установленный уровень квот, даже после их прошлогоднего сокращения.

Новости из Китая

Но новости из Китая пока все-таки остаются ведущим фактором при формировании краткосрочной динамики нефтяных цен, особенно после того, как на выходных Пекин заявил, что власти будут стимулировать потребление на фоне усилий по восстановлению экономического роста после оптимизации мер реагирования на COVID-19. Однако неопределенность остается. "Со стороны предложения у нас есть Россия, со стороны спроса есть Китай. И там, и там показатели могут колебаться более чем на 1 миллион баррелей в сутки выше или ниже ожиданий", - сообщил CNBC специалист по инвестированию Стефано Грассо. "Похоже, Китай удивил рынок тем, как быстро они отошли от политики нулевой терпимости к COVID-19, в то время как Россия удивила устойчивостью объемов экспорта, несмотря на санкции", - добавил эксперт.

Как ранее сообщал "Вестник Кавказа", некоторые аналитики ожидают, что рынок нефти снова перейдет к дефициту, что увеличит риск роста цен. Минувший 2022 год был отмечен значительными колебаниями цен на нефть, в основном вызванными геополитическими событиями. Этот год может оказаться поспокойнее в этом плане.