Рубль стремительно теряет позиции

30 янв. 19:37

Сегодня вечером к закрытию торгов российский рубль неожиданно устремился вниз, позволив вернуть утраченные позиции доллару, евро и юаню

Курсы основных иностранных валют перед закрытием торгов на Московской бирже совершили стремительный рывок: так, цена доллара выросла до 70,41 рубля, преодолев психологический рубеж в 70 рублей за доллар, а курс евро поднялся до 76,56 рублей, побив свой же сегодняшний рекорд почти на рубль.

А вот рубль заметно упал даже по отношению к китайской валюте – курс юаня остановился на 10,41 рубля, передает РИА Новости.

В целом за день курс доллара вырос на 95 копеек, евро – на 1,06 рубля, а юаня - на 15 копеек.

Напомним, как сообщал сегодня "Вестник Кавказа", ранее Центробанк РФ поднял на завтра курс доллара на 25,55 копейки, до 69,59 рублей, а курс евро - на 37,37 копейки, до 75,77 рублей.