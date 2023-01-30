Диаспора поддержала справедливую позицию Азербайджана перед Дворцом мира в Гааге

30 янв. 19:22

Активисты собрались на акцию в поддержку позиции Баку в преддверии слушаний по делу Азербайджан против Армении.

Азербайджанская диаспора провела акцию перед Дворцом мира в Гааге (Нидерланды), о мероприятии рассказали в Госкомитете по работе с диаспорой АР.

В мероприятии участвовали представители различных организаций, среди которых Ассоциация тюркской культуры и "Дом Азербайджана" в Нидерландах, Конгресс азербайджанцев Бенилюкса, Международный женский клуб и Союз азербайджанских женщин Европы Ana Vətən, а также Координационный совет азербайджанцев в Нидерландах и Бельгии.

На завтра в Международном суде запланированы общественные слушания.

На них будут рассматриваться инициативы Баку по правовому преследованию Еревана: третьего января Азербайджан направил в суд обращение, требуя введения временных мер против Армении.

Председателем на слушаниях, которые пройдут в соответствии с международной Конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации, выступит Джоан Донохью.

Основной документ по иску Азербайджана против Армении

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", 24 января в Международный суд от Азербайджана был подан основной документ по иску против Армении, подготовленный на основе занявших тысячи страниц доказательств 30-летнего произвола в отношении азербайджанцев. Документ содержит детальные сведения об убитых, изгнанных или пострадали от этнических чисток азербайджанцах.

В комментарии МИД Азербайджана было сказано, что из-за политики этнической дискриминации, которой 30 лет придерживалась Армения, азербайджанцы не могли вернуться на родину. Лишены они этой возможности и сейчас: Армения уничтожила более 95% всех зданий в Карабахском регионе АР.

Не позволяет им обрести родину и такое проявление дискриминации, как минный террор: армянская сторона активно минировала гражданские цели и населенные пункты.

Чего требует Баку

Соответственно, азербайджанская сторона требует привлечения Еревана к ответственности за нарушение прав азербайджанцев, а именно за этнические чистки, включая убийства и лишение собственности, пытки, уничтожение культурного наследия, пропаганду ненависти и помощь от государства вооруженным группировкам, действующим на почве ненависти.

В документе также отмечено, что Армения обязана передать информацию о пропавших без вести, вернуть незаконно отобранные имущество и земли и остановить разжигание ненависти.