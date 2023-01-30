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Дагестанские строители возьмут на контроль эффективность своей работы

Дагестанские строители возьмут на контроль эффективность своей работы
Строители Дагестана попробуют работать по-новому – быстро, эффективно и экономно, что сулит им ряд значительных преференций.

Дагестанские строительные организации внесут свою лепту в национальный проект "Производительность труда", сообщили в министерстве экономики и территориального развития региона.

Помочь этому смогут технологии бережливого производства, которые строители возьмут на вооружение. Это затронет крупных дорожно-строительных подрядчиков и не только: уже ведутся переговоры с рядом строительных компаний региона. Это позволит строительной отрасли республики освоить новый, эффективный уровень внедрения проектов, рассказал руководитель ведомства Гаджи Султанов, передает ТАСС.

Впрочем, компания, которая пожелает вступить в проект, должна будет соответствовать ряду требований – иметь годовую выручку не менее 400 млн рублей, не зависеть от иностранных налоговых резидентов и иметь достаточный запас для повышения производительности труда.

А преимущества значительные: для таких компаний будут снижены сроки каждого из этапов строительства, уменьшено время поставки стройматериалов и инструментов. Участвуя в проекте, компании научатся видеть потери, совершенствовать рабочие операции и оптимизировать строительные процессы. Через полгода в министерстве подведут первые итоги работы в новом статусе.

Напомним, с 2025 года в Дагестане начнется строительство двух автодорог в обход Дербента и Хасавюрта, писал ранее "Вестник Кавказа". Их сметная стоимость оценивается в 75 млрд рублей, а реализация проекта позволит существенно улучшить ситуацию с загруженностью, снизить аварийность и повысить туристическую привлекательность региона.

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