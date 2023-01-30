В "Мечте" предупредили о превращении ЕНД в революционный комитет

30 янв. 18:47

ЕНД превращается в революционную организацию, уверен вице-спикер парламента Грузии.

После избрания председателем Левана Хабеишвили самая мощная оппозиционная партия Грузии начинает превращаться в прямом смысле в революционную организацию. Так оценил итоги внутрипартийных выборов вице-спикер парламента, представитель правящей "Грузинской мечты" Гия Вольский.

По его словам, судя по звучащим заявлениям, новое ЕНД не собирается задумываться о развитии страны, единственная его цель - дестабилизация и затем силовой захват власти.

Вольский уточнил, что один из основателей партии Давид Кезерашвили, поддержавший Хабеишвили на выборах, благодаря победе последнего фактически взял ЕНД под контроль, передает Sputnik Грузия.

Программа нового главы ЕНД

Ранее сегодня после объявления итогов выборов новый председатель партии анонсировал запуск процесса, который, по его словам, приведет Грузию - как это произошло в 2003 году под руководством Михаила Саакашвили. Очевидно, таким образом Хабеишвили напоминает о "Революции роз", намекая на свержение правящей политической силы, в данном случае - "Грузинской мечты".

Результаты внутрипартийных выборов

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", Хабеишвили выиграл внутрипартийные выборы, набрав 52,5% голосов. За действующего (на тот момент) председателя Нику Мелия проголосовали 40% избирателей.