Авиалайнеры "Победы" берут курс на турецкий Бодрум

30 янв. 18:36

Российская авиакомпания-лоукостер "Победа" в июне начнет летать из Москвы в турецкий курортный Бодрум.

В России стартовали продажи билетов на рейс Москва-Бодрум-Москва, который запускает авиакомпания "Победа".

Рейсы в курортный город компания начнет выполнять из столичного аэропорта "Внуково" 3 июня 2023 года по вторникам, четвергам и субботам. В бархатный сезон, в сентябре, они станут ежедневными, - передает РИА Новости.

Также авиаперевозчик продолжит развивать свои другие турецкие маршруты из Москвы в Стамбул, Анталью и Аланью, новым станет рейс из российской столицы в Даламан и полеты в Стамбул из Махачкалы, Казани и Владикавказа.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", "Победа" проиграла суд по своим нормам провоза ручной клади. Как говорится в решении Верховного суда РФ, установленные авиакомпанией максимальные суммарные габариты ручной клади и вещей уменьшают установленную норму бесплатного провоза ручной клади и ограничивают права пассажиров на провоз багажа без взимания дополнительной платы, а ее правила нарушают требования законодательства и содержат двойные стандарты.