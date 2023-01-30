Европейские антииранские санкции распространились на производителя беспилотников

30 янв. 18:21

ЕС внес в "черный список" иранскую госкорпорацию.

Европейский союз расширил санкционный список по Ирану, соответствующая публикация появилась в "Официальном журнале" объединения.

Речь идет о госкорпорации под названием Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation, сокращенно HESA. Она занимается производством военных и "мирных" беспилотников и самолетов, отмечается в приложении к документу ЕС.

Уточняется, что компания выпускает и дроны для КСИР.

Кроме того, авторы постановления утверждают, что беспилотники HESA применяются и Россией.

Компания считается внесенной в список организаций, подпадающих под санкции, с момента публикации, то есть с сегодняшнего дня.

Как сообщал "Вестник Кавказа", неделю назад ЕС согласовал четвертый пакет санкций против Ирана, поводом для которого стала реакция властей Исламской Республики на акции протеста внутри страны.