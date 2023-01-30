Европейские антииранские санкции распространились на производителя беспилотников

Европейский союз расширил санкционный список по Ирану, соответствующая публикация появилась в "Официальном журнале" объединения.
Речь идет о госкорпорации под названием Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation, сокращенно HESA. Она занимается производством военных и "мирных" беспилотников и самолетов, отмечается в приложении к документу ЕС.
Уточняется, что компания выпускает и дроны для КСИР.
Кроме того, авторы постановления утверждают, что беспилотники HESA применяются и Россией.
Компания считается внесенной в список организаций, подпадающих под санкции, с момента публикации, то есть с сегодняшнего дня.
Как сообщал "Вестник Кавказа", неделю назад ЕС согласовал четвертый пакет санкций против Ирана, поводом для которого стала реакция властей Исламской Республики на акции протеста внутри страны.