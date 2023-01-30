Узбекистанские автомобили привыкают к российскому бензину

30 янв. 18:00

Суровая зима, во всю силу обрушившаяся на Узбекистан, спровоцировала рост спроса на моторное топливо. Страна начала импортировать его из России.

Узбекистанское АО "Узбекнефтегаз" начало импорт российского бензина Аи-80, чтобы обеспечить им спрос на внутреннем рынке, возникший из-за суровой зимы, сообщили в ведомстве.

Российские моторное топливо уже стали продавать на заправочных станциях страны, оно пользуется стабильно высоким спросом благодаря своему качеству, рассказал представитель компании, отметив, что бензин уже реализуется на 69 узбекистанских АЗС, куда его поставляют российские "Газпромнефть", "Татнефть" и частные структуры.

Еще одной причинной роста спроса на горючее стало и то, что в стране ограничили работу газовых автозаправок из-за холодов.

В то же время собственные НПЗ Узбекистана не в состоянии насытить внутренний рынок несмотря на то, что их общая мощность позволяет вырабатывать до 10 млн т бензина, поскольку им просто не хватает сырья. Что касается газа, на котором может работать до 70% транспорта, то его запасы сейчас отправляются на отопление домов жителей, социальных учреждений и в качестве топлива на наиболее крупные электростанции.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в первой декаде января на страну обрушились аномальные морозы, резко возросло потребление природного газа во всех регионах Узбекистана, и для бесперебойного снабжения им населения, социально значимых объектов и котельных, в стране временно приостановили его продажи любым оптовым потребителям. Долгожданное потепление в регион придет лишь в начале февраля.