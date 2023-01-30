Российский лидер и саудовский кронпринц обсудили ОПЕК+ и двустороннее взаимодействие

30 янв. 17:41

Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили взаимодействие в ОПЕК+.

Телефонный разговор, посвященный ОПЕК+, состоялся между президентом России Владимиром Путиным и саудовским наследным принцем Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, рассказали в пресс-службе Кремля.

Политики обсудили взаимодействие в рамках сделки, задача которого - добиться стабильности мирового рынка "черного золота".

Среди других тем, которые рассмотрели участники беседы, - пути дальнейшего развития сотрудничества в различных сферах, включая политическую и энергетическую. Еще один аспект, поднятый во время разговора, - торгово-экономическое взаимодействие.

Напомним, 20 января министр иностранных дел заявил, что сотрудничество с Москвой важно для Эр-Рияда. По его словам, речь идет прежде всего о взаимодействии в рамках ОПЕК+. Кроме того, дипломат подчеркнул, что РФ и королевство сотрудничают по многим другим вопросам, включая, например, поиск путей урегулирования ситуации на Украине.