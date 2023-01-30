Инстасамку не пустят в Пятигорск и Краснодар?

30 янв. 17:28

Концерты Дарьи Зотеевой отменяют на Юге России.

Жители Пятигорска не смогут попасть на концерт рэперши Инстасамки (настоящее имя Дарья Зотеева), который должен был пройти 15 марта.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя дома культуры "София".

Изначально решение о проведении концерта осудили местные жители, обратившиеся с просьбой запретить его к властям. После этого глава города Дмитрий Ворошилов призвал организаторов отменить мероприятие.

Краснодар

Кроме того, сегодня стало известно, что назначенный на 16 марта концерт Зотеевой теперь под вопросом и в Краснодаре. Как рассказали в мэрии, глава города Евгений Наумов дал поручение проверить ситуацию и настойчиво попросил организаторов объяснить их выбор артиста.

Чиновник выразил мнение, что "эти концерты" не дадут зрителям, большинство которых несовершеннолетние, ничего хорошего, подчеркнув, что они несут лишь разврат.

Как сообщал "Вестник Кавказа", 25 января Ворошилов опубликовал на своих страницах в социальных сетях призыв отменить выступление Зотеевой, пояснив, что об этом просят сами жители города.