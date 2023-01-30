Каспийские тюленм гибнут не от птичьего гриппа

30 янв. 17:27

Тысячи краснокнижных каспийских тюленей погубил не птичий грипп, сообщили после детальной проверки тканей животных ученые Россельхознадзора.

Тщательная проверка, проведенная специалистами Россельхознадзора, не подтвердила в качестве причины массовой гибели краснокнижных тюленей на Каспии вирус птичьего гриппа, как равно и другие инфекционные заболевания, сообщает надзорное ведомство.

Федеральный центр охраны здоровья животных провел комплексные исследования проб тканей павших животных, проверив их ПЦР на возможные заболевания, которым они подвержены и могут повлечь за собой их гибель, однако после процедур все они были исключены из перечня причин экологической катастрофы, передает "Интерфакс".

Специалисты Россельхознадзора на данный момент придерживаются своей первоначальной версии о причинах массовой гибели животных, считая, что причиной этого стало удушье животных из-за недостатка кислорода в морской воде, а значит, гибель тюленей все же носит естественный характер.

Напомним, ранее специалисты Института экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета сообщили, что, изучая образцы тканей мертвых животных, они обнаружили в них вирус птичьего гриппа.