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Каспийские тюленм гибнут не от птичьего гриппа

Каспийские тюленм гибнут не от птичьего гриппа
Тысячи краснокнижных каспийских тюленей погубил не птичий грипп, сообщили после детальной проверки тканей животных ученые Россельхознадзора.

Тщательная проверка, проведенная специалистами Россельхознадзора, не подтвердила в качестве причины массовой гибели краснокнижных тюленей на Каспии вирус птичьего гриппа, как равно и другие инфекционные заболевания, сообщает надзорное ведомство.

Федеральный центр охраны здоровья животных провел комплексные исследования проб тканей павших животных, проверив их ПЦР на возможные заболевания, которым они подвержены и могут повлечь за собой их гибель, однако после процедур все они были исключены из перечня причин экологической катастрофы, передает "Интерфакс".

Специалисты Россельхознадзора на данный момент придерживаются своей первоначальной версии о причинах массовой гибели животных, считая, что причиной этого стало удушье животных из-за недостатка кислорода в морской воде, а значит, гибель тюленей все же носит естественный характер.

Напомним, ранее специалисты Института экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета сообщили, что, изучая образцы тканей мертвых животных, они обнаружили в них вирус птичьего гриппа.

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