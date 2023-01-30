Австрия готова помочь Грузии с получением статуса кандидата в ЕС

30 янв. 16:52

Помочь Грузии выполнить необходимые для получения статуса кандидата в Евросоюз условия предлагает Австрия.

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер предложил всестороннюю помощь Грузии по реализации рекомендаций, необходимых для получения страной статуса кандидата в члены Евросоюза.

В понедельник в грузинской столице состоялись переговоры Нехаммера и премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

Нехаммер отметил, что выполнить рекомендации ЕС будет непросто, но прикладывать усилия в данном направлении стоит. По его словам, грузинской стороне нужно больше инвестировать в этот процесс, так как он приведет ко множеству изменений, в том числе и в вопросе внутренней политики. Австрийский канцлер уверен: для тех, кто берет на себя за это политическую ответственность, это большой вызов, поэтому Австрия готова оказать Грузии помощь во всех направлениях на этом пути.

По словам Гарибашвили Грузия выполнила большинство рекомендаций ЕС, на проверке в Венецианской комиссии остается несколько законопроектов.

Прошлым летом ЕС отказал Грузии в предоставили статус кандидата в члены содружества. Страна получила список из 12 условий, выполнение которых позволит стране получить желаемый статус.

Курс Грузии на евроинтеграцию держит "Грузинская мечта", оппозиция же, мешает реализации полученных рекомендаций, отмечал ранее премьер страны. О том, успешно ли грузинская сторона выполнила условия ЕС станет известно в конце года.