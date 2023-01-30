Казахстан выразил соболезнования Азербайджану в связи с терактом в посольстве

30 янв. 16:21

Посольство Казахстана соболезнует родным и близким погибшего Орхана Аскерова, а также желает выздоровления двум пострадавшим в результате вооруженного нападения.

Посольство Казахстана в России направило дипломатическому представительству Азербайджана в Москве ноту в связи с терактом, произошедшим в посольстве в Тегеране, сообщает посольство Азербайджана в РФ.

В документе сказано, что посольство выражает глубокие соболезнования семье и близким главе службы охраны дипломатической миссии Орхана Аскерова, погибшего в результате нападения на посольство, а также желает скорейшего выздоровления пострадавшим Васифу Тагиеву и Махиру Иманову.

Кроме того, в казахстанском посольстве отметили, что любое вооруженная атака мирных людей, включая лиц, которые находятся на дипломатической службе за рубежом, противоречит принципам международного права и нормам человеческой морали.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в прошлую пятницу боевик ворвался в здание посольства Азербайджана в Тегеране и открыл из автомата беспорядочную стрельбу. В результате нападения погиб глава службы охраны дипмиссии, еще двое сотрудников охраны получили ранения. После произошедшего Азербайджан срочно эвакуировал сотрудников дипмиссии и членов их семей.