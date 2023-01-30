Кустурица вручил приз студенту филиала ВГИКа в Ташкенте

30 янв. 15:51

Эмир Кустурица наградил победителей кинофестиваля.

Студент ташкентского филиала ВГИКа Тимур Муродов стал один из шести победителей международного кинофестиваля Küstendorf Film & Music Festival режиссера Эмира Кустурицы.

Короткометражка Муродова «Кассета» признала «самой поэтичной работой» смотра. Фильм студента филиала ВГИКа в Ташкенте обошел сотни соперников - участие в конкурсе приняли 374 картины от режиссеров из более чем 30 стран мира. Победители названы во всех шести номинациях.

Эмир Кустурица вручил студенту приз и пригласил к сотрудничеству в рамках своей киношколы.

Ранее короткометражка «Кассета» была удостоена главного приза конкурса «Кино за 5 дней» XIV Ташкентского международного кинофестиваля «Шелковый путь».

Филиал ВГИКа открылся в Ташкенте осенью 2021 года и стал первым зарубежным филиалом престижного вуза. В новом учебном году в филиале начнет преподавать российский актер Сергей Безруков.

Отметим, что часть выпускников школ этого года рискует лишиться возможности поступить в вузы - Молодежь в Узбекистане не стремится получать паспорт, а без него подать документы на поступление невозможно.