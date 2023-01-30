Новый посол США посетила здание МИД России

В течение 30 минут, которые американский дипломат находилась в министерстве, она вручила копии верительных грамот.
Другие подробности визита Трейси на данный момент не сообщаются.
После посещения МИД она не стала общаться с журналистами, передает РИА Новости.
В преддверии визита посла США возле здания внешнеполитического ведомства собрались примерно полсотни человек. Собравшиеся демонстрировали плакаты с антиамериканскими лозунгами.
Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", Линн Трейси прилетела в Москву несколько дней назад. На посту посла США в РФ она заменила Джона Салливана, завершившего работу в Москве прошлой осенью.
В настоящее время представители обеих стран занимаются подготовкой нового раунда двусторонних консультаций, направленных на нормализацию работы посольств и снятие раздражителей в отношениях. Предыдущая встреча в таком формате состоялась в Турции в конце прошлого года.