Новый посол США посетила здание МИД России

30 янв. 15:32

В ходе визита Линн Трейси вручила копии верительных грамот.

В течение 30 минут, которые американский дипломат находилась в министерстве, она вручила копии верительных грамот.

Другие подробности визита Трейси на данный момент не сообщаются.

После посещения МИД она не стала общаться с журналистами, передает РИА Новости.

В преддверии визита посла США возле здания внешнеполитического ведомства собрались примерно полсотни человек. Собравшиеся демонстрировали плакаты с антиамериканскими лозунгами.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", Линн Трейси прилетела в Москву несколько дней назад. На посту посла США в РФ она заменила Джона Салливана, завершившего работу в Москве прошлой осенью.

В настоящее время представители обеих стран занимаются подготовкой нового раунда двусторонних консультаций, направленных на нормализацию работы посольств и снятие раздражителей в отношениях. Предыдущая встреча в таком формате состоялась в Турции в конце прошлого года.