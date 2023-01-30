Отношения Азербайджана и Армении - приоритет России

30 янв. 15:00

Россия заинтересована в процветании Южного Кавказа, его стабильности и раскрытии транспортно-логистических, торгово-инвестиционных, технологических возможностей этого региона, говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.

Как подчеркнули в ведомстве, Россия и страны Южного Кавказа неразрывной связаны общей историей, духовно-культурной близостью, а также крепкими узами дружбы между народами.

В МИД отметили, что нормализация армяно-азербайджанских отношений является одной из приоритетных задач в рамках преодоления накопленного на Южном Кавказе конфликтного потенциала, напомнив о трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года, 11 января, 26 ноября 2021 года и 31 октября 2022 года, которые являются фундаментом этих процессов. "Убеждены, что успех процесса целиком зависит от четкого следования этим трехсторонним договоренностям", - говорится в заявлении.

Кроме того, в министерстве заявили о нацеленности по продвижению Консультативной региональной платформы "3+3", куда входят Азербайджан, Армения, Грузия, а также Россия, Иран и Турция. "Считаем эту площадку, где планируется сосредоточиться на практических вопросах укрепления кооперации в интересах региональных игроков, полезной и своевременной", - добавили в МИД.

Также ведомство указывает на роль России в процессе нормализации отношений между Анкарой и Ереваном в январе 2022 года. Напомним, тогда Москва стала площадкой первой встречи спецпредставителей Турции и Армении. Там же пояснили, что Россия в настоящее время продолжает поддерживать отношения и приветствует положительные подвижки, открывающие перспективы для восстановления связей между Анкарой и Ереваном.

Россия – приоритетный игрок на Южном Кавказе

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, Россия вновь подчеркивает, что ее посредничество в армяно-азербайджанском урегулировании является единственно эффективным. "У других активных посредников – Европы и США – отсутствует заинтересованность в самой по себе нормализации отношений Азербайджан и Армении. И Брюссель, и Вашингтон использует эту тему как средство геополитической борьбы с Москвой, в то время как для Москвы стабилизация Южного Кавказа входит в естественные национальные интересы. Что касается потенциального подключения других региональных игроков, то Турция сама еще находится в стадии работы над восстановлением дипломатических отношений с Арменией, а современный Иран придерживается откровенно антиазербайджанского курса. По всем этим причинам основу урегулирования составляют документы, принятые именно в формате Россия-Азербайджан-Армения", - сказал он.

"С учетом нынешней обстановки, данное заявление обращено в большей степени к Армении, чьи власти пытаются ослабить отношения с Россией и внедрить в армяно-азербайджанские отношения деструктивные элементы. Прежде всего речь идет о наблюдательной миссии ЕС, которая будет находиться на армянской территории в течение двух лет. В МИД РФ не раз подчеркивали, что никакой пользы для нормализации отношений эта миссия не принесет, поскольку цель Брюсселя – просто закрепить свое присутствие в еще одной стране Южного Кавказа, тем более в государстве-союзнике России. Миссия организована в рамках Общей внешней политики и политики безопасности ЕС, а значит, в ней смогут участвовать и военные. Также в ней могут быть использованы миссионеры из стран, не являющихся членами Евросоюза, что буквально означает – из США. Для России такое вторжение в сферу ее интересов, разумеется, недопустимо", - обратил внимание Андрей Петров.

"3+3" как формула совершенного Южного Кавказа

"Важно, что Россия продолжает говорить о первоочередности решения экономических вопросов, рассчитывая, что здоровые связи в экономике со временем снимут необоснованные претензии Еревана к Баку. Отсюда же очередное напоминание о необходимости запуска платформы "3+3", предметом которой являются именно торгово-экономические контакты между всеми странами Южного Кавказа: Москва делает ставку на то, что, объединенные взаимовыгодными бизнес-интересами, региональные государства найдут лучший путь к взаимопониманию во всех других сферах. Причем "другие сферы" включают в себя не так уж многое: Армения подписывает мирный договор с Азербайджаном и нормализует отношения с Турцией, Тегеран сворачивает конфронтационный курс в отношении Баку, а Грузия восстанавливает дипломатические контакты с Россией – и регион из запутанного лабиринта политических препятствий превращается в свободно дышащий перекресток крупнейших торговых маршрутов", - сообщил старший аналитик "Вестника Кавказа".

"Остается надеяться, что со временем все российские начинания на Южном Кавказе удастся реализовать. Мир в регионе остро необходим России, а потому именно российское посредничество в армяно-азербайджанском урегулирование несет выгоду и Азербайджану, и Армении, если та встанет на конструктивный путь", - заключил Андрей Петров.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о готовности Москвы организовать встречу министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении, сорванную в декабре 2022 года из-за армянской стороны.