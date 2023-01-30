В Узбекистан идет долгожданное потепление

30 янв. 14:17

Морозы в Узбекистане сменятся дождями, власти готовятся к чрезвычайным ситуациям.

В Узбекистане началось потепление, уход морозной погоды принесет дожди, возможны сели и наводнения.

Погода на неделе будет неустойчивая, пойдут дожди, в горных и предгорных районах может идти снег. Осадки прогнозируются на всей территории Узбекистана с 1 по 3 февраля, сильные - с 1 по 2 февраля. Ветер в дождливые дни будет достигать 15-20 м/с, в Самаркандской, Навоийской, Джизакской областях местами до 25-28 м/с.

В ожидании потепления в Узбекистане создан постоянный штаб по предупреждению ЧС, первое заседание уже состоялось по видеосвязи. Властям на местах даны поручения на случай возникновения наводнений, селей, оползней.

Ранее в Узбекистане морозная погода привела к ряду аварий, горожане мерзли, некоторые чиновники были уволены за плохую подготовку к зиме.