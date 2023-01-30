Путин продлил на год срок госслужбы спецпредставителю президента Иванову

30 янв. 13:57

Сергей Иванов продолжит оставаться на госслужбе до 31 января 2024 года, следует из распоряжения главы государства.

Срок госслужбы спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванов продлен на один год. Об этом говорится в распоряжения президента РФ Владимира Путина, размещенном на официальном портале правовой информации.

В документе сказано, что срок службы Иванову продлен до 31 января 2024 года.

Напомним, 31 января Сергей Иванов будет отмечать 70-летие. Он занял пост спецпредставителя президента летом 2016 года. До этого он возглавлял администрацией президента.

В прошлом году Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому предельный возраст нахождения на госслужбе увеличивается для некоторых категорий сотрудников с 65 до 70 лет. Теперь это распространяется и на категорию "руководители" главной группы должностей в аппарате Госдумы и Совфеда, федеральных органах власти, подведомственных правительству, а также региональных органах власти.