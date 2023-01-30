РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Путин продлил на год срок госслужбы спецпредставителю президента Иванову

Путин продлил на год срок госслужбы спецпредставителю президента Иванову
Сергей Иванов продолжит оставаться на госслужбе до 31 января 2024 года, следует из распоряжения главы государства.

Срок госслужбы спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванов продлен на один год. Об этом говорится в распоряжения президента РФ Владимира Путина, размещенном на официальном портале правовой информации.

В документе сказано, что срок службы Иванову продлен до 31 января 2024 года.

Напомним, 31 января Сергей Иванов будет отмечать 70-летие. Он занял пост спецпредставителя президента летом 2016 года. До этого он возглавлял администрацией президента.

В прошлом году Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому предельный возраст нахождения на госслужбе увеличивается для некоторых категорий сотрудников с 65 до 70 лет. Теперь это распространяется и на категорию "руководители" главной группы должностей в аппарате Госдумы и Совфеда, федеральных органах власти, подведомственных правительству, а также региональных органах власти.

1325 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version