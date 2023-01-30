Коронавирус подтвердился у 5 979 россиян

30 янв. 13:30

За сутки в России выявили почти шесть тысяч случаев коронавируса, число жертв пандемии превысило 395 тыс человек.

В России выявили 5 979 новых случаев COVID-19, следует из официальных данных.

Лидером по заболеваемости остается Москва - 1 519 новых случаев. В Петербурге - 736, в Московской области - 144, в Краснодарском крае - 34, в Ставропольском крае - 0, в Крыму - 26, в Дагестане - 10, в Кабардино-Балкарии - 23, в Адыгее - 2, в Карачаево-Черкесии - 13, в Чечне - 4, в Северной Осетии - 0, в Ингушетии - 3.

Всего в России с начала пандемии зафиксировано 21 944 400 случаев заражения COVID-19.

Госпитализация за прошедшие сутки потребовалась 380 пациентам. Выздоровел за сутки 3 861 человек, с начала пандемии - 21 343 177.

Умерло от коронавируса за сутки 38 человек, за все время - 395 022.

В России ежесуточно подтверждается около 40-50 случаев смерти от коронавируса, максимум с начала этого года был зафиксирован 1 января, тогда сообщалось о 50 умерших пациентах.

Глобальная пандемия коронавируса началась в 2020 году, на этой неделе COVID-19 может перестать быть пандемией, в ВОЗ решают, соответствует ли текущая ситуация этому статусу.