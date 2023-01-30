Кремль раскрыл особенность отношений Путина и Эрдогана

30 янв. 13:10

Отношения лидеров России и Турции основаны на взаимном уважении и доверии, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, Путин и Эрдоган всегда привержены тем обязательствам, которые берут на себя.

"Отношения действительно основаны на взаимном доверии, взаимном уважении и на приверженности тем обязательствам, которые они на себя берут. И способность выполнять свои слова, свои обязательства ценится взаимно", - цитирует его РИА Новости.

Ранее Эрдоган заявил, что его отношения с Путиным основаны на честности и уважении. Также он подчеркнул, что диалог между Россией и Турцией носит доверительный характер.