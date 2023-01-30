Москва и Исламабад готовы расширять сотрудничество в сфере энергетики

30 янв. 12:54

Россия и Пакистан нацелены на расширение сотрудничества в различных отраслях экономики, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Россия и Пакистан нацелены на расширение сотрудничества в сфере энергетики. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с пакистанским коллегой Билавалом Бхутто Зардари.

Он также отметил, что Москва и Исламабад намерены развивать взаимодействие и в других отраслях экономики, передает ТАСС.

Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее в этом месяце министр энергетики РФ Никол Шульгинов сообщил, что Москва может присоединиться к проекту газопровода ТАПИ "Таджикистан – Афганистан – Пакистан – Индия).

На днях министр нефти Пакистана Мусадик Малик заявил, что апреле этого года Пакистан приступит к закупке российской нефти. По его словам, это произойдет после согласования с Москвой всех коммерческих условий.