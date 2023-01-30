Косметолог без сертификата изуродовала пациентку в Казахстане

30 янв. 13:00

Молодая жительница Тараза обратилась в полицию после операции у косметолога.

Прокуратура Жамбылской области расследует уголовное дело по факту причинения вреда здоровью и внешности 29-летней женщины из Тараза.

В июле 2021 года в салоне красоты, заранее обговорив обстоятельства операции и ее стоимость, косметолог провела потерпевшей подтяжку лица. Согласно заключенному договору, операция стоила 560 тыс тенге. Результаты не устроили пациенту - на лице остались шрамы, появились воспаления, нагноения. Женщина вновь обратилась в салон, но косметолог отказалась исправлять ошибки и сыпала оскорблениями.

Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы, она просит принять меры по отношению к косметологу за некачественную услугу, требует вернуть деньги, потраченные на операцию, а также взыскать средства для проведения повторной операции, уже у пластического хирурга с сертификатом, рассказали в прокуратуре Жамбылской области.

По уголовному делу ведется досудебное расследование, участие в судебно-медицинских экспертизах принимает пластический хирург.

Чаще всего в Казахстане дела по врачебным ошибкам заводятся на хирургов. Минздрав предлагает мягче наказывать за врачебные ошибки, соответствующий законопроект был выдвинут в декабре 2022 года.