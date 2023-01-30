Тегерану угрожает наводнение

30 янв. 12:43

Службы спасения приведены в готовность в Тегеране из-за возможного наводнения.

По данным синоптиков, из-за надвигающихся ливней, ураганного ветра и метелей в регионе возможно затопление дорог, падание линий ЛЭП, а также повышение давления газа в трубопроводах.

Кроме того, в зоне повышенной опасности провинции Керманшах, Илам, Лурестан, Курдистан, Чехармехаль и Бахтиария, Кохгилуйе и Бойерахмед, Хузестан, Ардебиль, Восточный Азербайджан, Западный Азербайджан, Зенджан, Казвин, Кум, Маркази, Альборз.

В это связи распространено предупреждение об опасности передвижения по автодорогам в горной местности.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что накануне в Иране произошло землетрясение, в результате которого пострадали более 800 человек.