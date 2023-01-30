В МИД оценили роль предстоящего визита Си Цзиньпина в Россию

30 янв. 12:33

Поездка Си Цзиньпина в Россию этой весной станет центральным событиям в отношениях двух стран в 2023 году, уверены в МИД РФ.

В 2023 году Россия и Китай благодаря совместным усилиям смогут еще больше укрепить двусторонние связи. Об этом сказано в ответах министерства иностранных дел на вопросы СМИ, которые поступил к пресс-конференции, посвященной деятельности российской дипломатии в прошлом году.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что визит председателя КНР Си Цзиньпина, запланированный на весну, должен стать центральным событием в отношениях Москвы и Пекина в этом году.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в конце 2022 года лидеры России и Китая провели онлайн-встречу, в ходе которой китайский лидер отметил, что Пекин готов к наращиванию взаимодействия с Москвой и будет с ней глобальными партнерами.