Элитное семеноводство будет развиваться в Карачаево-Черкесии

30 янв. 12:22

Частичную компенсацию затрат на выращивание картофеля, овощей открытого грунта, а также производство элитных семян могут получить аграрии в Карачаево-Черкесии.

Ранее сообщалось, что с начала года в республике началась реализация федерального проекта, направленного на стимулирование производства картофеля и овощей открытого и закрытого грунта.

Авторы проекта полагают, что благодаря господдержке производителей значительно повысится валовый сбор овощей.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что аграрии Кабардино-Балкарии будут выращивать виноград с использованием новых технологий.