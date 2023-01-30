РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Элитное семеноводство будет развиваться в Карачаево-Черкесии

Элитное семеноводство будет развиваться в Карачаево-Черкесии
Частичную компенсацию затрат на выращивание картофеля, овощей открытого грунта, а также производство элитных семян могут получить аграрии в Карачаево-Черкесии.

Ранее сообщалось, что с начала года в республике началась реализация федерального проекта, направленного на стимулирование производства картофеля и овощей открытого и закрытого грунта.

Авторы проекта полагают, что благодаря господдержке производителей значительно повысится валовый сбор овощей.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что аграрии Кабардино-Балкарии будут выращивать виноград с использованием новых технологий.

1590 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version