Азербайджан простился с Орханом Аскеровым

30 янв. 12:12

В Баку похоронили погибшего в ходе террористического акта в посольстве Азербайджана в Тегеране начальника охраны здания Орхана Аскерова.

Его тело было захоронено на второй Аллее шехидов в столице республики. На похоронной церемонии присутствовали официальные лица, родные и близкие шехида, руководитель СГБ страны Али Нагиев, глава Минобороны АР Закир Гасанов, министр оборонной промышленности Мадат Гулиев и глава МВД Азербайджана Вилаят Эйвазов.

Стоит добавить, что на похоронах был исполнен государственный гимн Азербайджана и произведен залповый огонь.

Ранее тело шехида было передано его родственникам в аэропорту, затем его доставили в мечеть Тезепир. В траурной церемонии по Орхану Аскерову также участвовали помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Напомним, Аскеров погиб в результате террористической атаки на посольство Азербайджана в Тегеране 27 января. Еще двое представителей охраны получили ранения. После теракта Баку в срочном порядке эвакуировал дипмиссию.

Дипломатический кризис между Азербайджаном и Ираном

Кризис в отношениях Ирана и Азербайджана начал нарастать с осени 2021 года, после получения иранскими ультраконсерваторами контроля над всеми ветвями власти в Тегеране. Тогда были проведены провокационные учения иранской армии на границе с Нахчываном и озвучены обвинения в инфильтрации Южного Кавказа в адрес Израиля, прозвучавшие как угрозы в адрес Азербайджана. В 2022 году учения повторились, несмотря на несколько раундов мирных переговоров, причем иранские войска тренировались в пересечении пограничной реки Араз, а антиазербайджанская риторика в Иране только усилилась, Тегеран стал демонстративно увеличивать поддержку Армении.



В прошлую пятницу антиазербайджанский курс иранских властей вылился в теракт, совершенный в посольстве Азербайджана в Тегеране. Боевик с автоматом Калашникова ворвался в здание дипмиссии и открыл беспорядочный огонь, погубив начальника посольской охраны Орхана Аскерова, но был обезврежен одним из охранников. Иранские власти нарушили Венскую конвенцию о дипломатических отношениях, не обеспечив азербайджанскому посольству безопасность – у здания не было никакой охраны, и любой желающий преступник мог в него войти. В связи с этим Баку и эвакуировал посольство из Тегерана в полном составе.



Баку ушел из Тегерана – но остался в Тебризе

Как подчеркнул в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" политолог Ровшан Ибрагимов, эвакуация дипломатов из Тегерана "стала непосредственным символом того, что Азербайджан проявляет недовольство и недоверие к Ирану". Это не просто вопрос безопасности, поскольку маловероятно, чтобы за короткое время второй раз произойдет атака на посольство, а именно вопрос утраты доверия", - указал он.

"Дело в том, что после теракта Азербайджан не получил адекватных месседжей от руководства Ирана о том, что преступление будет открыто и справедливо расследовано, а все его участники будут осуждены по всей строгости закона. Также Баку не удовлетворен тем, как сейчас ведется расследование, официальной версией которого является "личный мотив" у нападавшего, за чем явно стоит стремление прикрыть участие в его организации тех или иных представителей иранских властей", - отметил Ровшан Ибрагимов.

Эксперт обратил внимание на символичность того, что единственным представительством Баку в Иране осталось консульство в городе Тебриз провинции Восточный Азербайджан. "Символично, что Азербайджан эвакуировал именно посольство в Тегеране, а консульство в Тебризе осталось. Так было указано, что если Тегеран является на данный момент местом недоверия, то Тебриз и провинция Восточный Азербайджан – это непосредственно та территория, где Азербайджанская Республика проявляет свою политическую волю для продолжения дипломатической и консульской деятельности", - заключил он.