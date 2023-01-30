Роструд: в конце февраля граждан ждут четыре выходных дня

30 янв. 12:03

Длинные выходные в России ожидаются с 23 по 26 февраля.

Короткая рабочая неделя и четыре выходных дня ждут россиян в конце февраля, с 23 по 26 число, информирует Роструд.

Длинный уикенд будет связан с Днем защитника Отечества, который ежегодно отмечается в России 23 февраля. Праздник приходится на четверг. Рабочая неделя продлится три дня, с четверга россияне будут отдыхать.

В ведомстве указали на то, что 22 февраля - предпраздничный рабочий день, значит он будет коротким, на час короче обычного.

Праздничные выходные в феврале многие россияне используют для поездок по России. Среди самых популярных направлений значатся Краснодарский край, Подмосковье и Санкт-Петербург.

В этом году не стоит ждать длинных выходных на 8 марта, праздник приходится на среду, отдохнуть можно будет один день.

Отметим, что некоторые россияне не любят длинные праздники, новогодние каникулы кажутся им чрезмерными. Иногда, как рассказал врач-эндокринолог, после долгих праздников может появиться сильная усталость.