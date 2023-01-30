Международная встреча по газовому хабу пройдет в середине февраля

30 янв. 11:33

На встрече, которая состоится 14-15 февраля, представители стран-потребителей и поставщиков газа обсудят вопросы создания на территории Турции газового хаба по поставкам в Европу.

Международный саммит по газовому хабу состоится в Стамбуле 14-15 февраля. Об этом сообщили в министерстве энергетики и природных ресурсов Турции.

Ожидается, что на встрече представители стран-потребителей и поставщиков газа поговорят о создании на территории Турции газового хаба по поставкам природного газа в Европу.

С предложением о создании газового хаба для поставок в Европу к турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану осенью прошлого года обратился президент России Владимир Путин. Планируется, что по нему можно будет переместить поставки газа, которые должны были осуществляться по "Северным потокам".

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в настоящее время Россия и Турция обсуждают различные аспекты создания газового хаба в Турции, в том числе его безопасность.