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АЭС "Аккую" могут запустить в конце года 

АЭС &quot;Аккую&quot; могут запустить в конце года 
Глава Минэнерго Турции Фатих Донмез на исключил запуск АЭС "Аккую" до конца года. 

Обновляется

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