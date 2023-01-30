Главная Новости АЭС "Аккую" могут запустить в конце года 30 янв. 11:43 Глава Минэнерго Турции Фатих Донмез на исключил запуск АЭС "Аккую" до конца года. Обновляется 515 просмотров Новости Турция Экономика Фатих Донмез Минэнерго Турции Аккую АЭС Аккую Ещё ... Поделиться: Распечатать: Подписывайтесь на наш Телеграм канал РЕКЛАМА ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ Турция заявила газовый хаб в Стамбуле в 2023 году Минэнерго Турции озвучило запасы черноморского газа Минэнерго Турции: переговоры с Москвой об отсрочке оплаты газа продолжатся Третьи страны могут получить газ из Турции через Болгарию Лента новостей 11:30 Рестораны McDonald’s вернутся в Актобе и Атырау 11:26 В Минздраве рассказали, на сколько в России хватит лекарств 11:17 Все меньше узбекистанцев перебираются в Россию на ПМЖ 11:17 В Ставрополе снова "заминировали" все вузы 10:51 Трамп начал готовиться к президентским выборам в США 10:48 Эрдоган дал оценку своим отношениям с Путиным 10:45 "Азимут" начал летать из Сочи в Бухару 10:12 Партия Саакашвили сменила лидера 10:02 В России вырос спрос на специалистов без опыта 9:58 Россия готовится к новому раунду консультаций с США Видео Татары дважды спасли Россию от смуты «Окна». Проблемы и перспективы в отношениях России и Ирана. Гости: Джафар Хаше и Махди Хедаяти Гия Саралидзе о попытках части армянской диаспоры навязать россиянам своё отношение к Нжде В посольстве Азербайджана в Москве почтили память жертв "Чёрного января" Перевал. Живопись Сергея Опульса в Музее Востока Россия осталась единственным посредником между Азербайджаном и Арменией