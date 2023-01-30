В Минздраве рассказали, на сколько в России хватит лекарств

30 янв. 11:26

Запас лекарств в России создан на несколько месяцев, сообщил глава Минздрава.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что в больницах перед подъемом заболеваемости был создан запас препаратов минимум на 4 месяца, на складах аптечных сетей запасы медикаментов делаются на 2 месяца.

О том, что необходимо создавать запасы наиболее востребованных лекарственных препаратов в осенне-зимний период, чтобы не было ажиотажного спроса, ранее говорил российский лидер Владимир Путин.

Как пояснил Мурашко, ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону проводится анализ коечного фонда, запасов лекарств, в том числе для обеспечения льготный категорий граждан, учитываются прогнозы по росту заболеваемости вирусами. В больницах, которые обеспечивают лечение россиян в рамках ОМС, проводятся авансирование закупки лекарственных препаратов с запасом не менее четырех месяцев, поделился он в эфире телеканала "Россия 24".

Аптечные сети в среднем имеют на складах запасы в пределах 2-х месячной потребности, сказал глава Минздрава.

Напомним, в первые рабочие дни 2023 года Росздравнадзор сообщил о проблемах с поставками некоторых лекарств, однако Минздрав не увидел проблем с нехваткой лекарств в аптеках.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что в январе граждане России стали тратить больше денег на лекарства.