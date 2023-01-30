Все меньше узбекистанцев перебираются в Россию на ПМЖ

30 янв. 11:17

Спрос граждан Узбекистана на постоянное место жительства в России по сравнению с 2021 годом сократился в 4,3 раза, сообщает пресс-служба Госкомстата республики.

"Число выбывших из Узбекистана на постоянное жительство за рубеж составило 8,8 тыс человек. Из этого числа в Россию выехало 16,4%, или 1,441 тыс человек", - сказано в сообщении.

В ведомстве заявили, что в 2021 на ПМЖ в другие страны выехало чуть более 20 тыс узбекистанцев, в Россию – 6,14 тыс человек (30,5%). В 2022 году количество переехавших в Россию сократилось в 4,3 раза.

Ранее в Узбекистане сообщили о скором возвращении российской платежной системы "Мир" в страну.