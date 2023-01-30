Эрдоган дал оценку своим отношениям с Путиным

30 янв. 10:48

Президент Турции назвал свои отношения с российским лидером доверительными и основанными на честности и уважении.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, что его отношения с президентом России Владимиром Путиным основаны на честности и уважении.

Он также подчеркнул, что доверительные отношения в целом сложились между Анкарой и Москвой.

Помимо этого, Эрдоган акцентировал внимание на то том, что покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400 сопровождали угрозы со стороны других стран, однако С-400 все равно были приобретены у Москвы.

Кроме того, он отметил, что Турция намерена обзавестись американскими самолетами F-16 и F-35. По словам Эрдогана, Турция заплатила около $1,4 млрд, но США не передают их, передает ТАСС.

Как сообщал "Вестник Кавказа", в середине текущего месяца лидеры России и Турции провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили дальнейший настрой на развитие сотрудничества.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что нацелен на продолжение сотрудничества с российским лидером. Он отметил, что поддерживал отношения с главой российского государства так же, как и раньше, пока все остальные отказывались от этого.