В Ставрополе снова "заминировали" все вузы

30 янв. 11:17

Правоохранители проверяют все вузы Ставрополя в связи с поступившими сигналами о минировании.

Как сообщил глава города Иван Ульянченко, правоохранителям поступили сообщения о том, что в некоторых вузах заложены взрывные устройства.

По его словам, решение об эвакуации персонала и студентов принимается на местах руководством того или иного учебного заведения.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что сообщения о минировании учебных заведений регулярно поступают ставропольским правоохранителям, после проверки все угрозы оказывались ложными.