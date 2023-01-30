РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Ставрополе снова "заминировали" все вузы

В Ставрополе снова &quot;заминировали&quot; все вузы
Правоохранители проверяют все вузы Ставрополя в связи с поступившими сигналами о минировании.

Как сообщил глава города Иван Ульянченко, правоохранителям поступили сообщения о том, что в некоторых вузах заложены взрывные устройства.
По его словам, решение об эвакуации персонала и студентов принимается на местах руководством того или иного учебного заведения.
Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что  сообщения о минировании учебных заведений регулярно поступают ставропольским правоохранителям, после проверки все угрозы оказывались ложными.

1045 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version