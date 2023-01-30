В Ставрополе снова "заминировали" все вузы

Правоохранители проверяют все вузы Ставрополя в связи с поступившими сигналами о минировании.
Как сообщил глава города Иван Ульянченко, правоохранителям поступили сообщения о том, что в некоторых вузах заложены взрывные устройства.
По его словам, решение об эвакуации персонала и студентов принимается на местах руководством того или иного учебного заведения.
Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что сообщения о минировании учебных заведений регулярно поступают ставропольским правоохранителям, после проверки все угрозы оказывались ложными.