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Трамп начал готовиться к президентским выборам в США

Трамп начал готовиться к президентским выборам в США
Экс-президент США Дональд Трамп включился в предвыборную гонку на пост главы американской администрации.

В частности, он уже выступил  нескольких штатах.
Как отмечают мировые СМИ, бывший американский лидер отказался от яркий и шумных митингов с тысячами единомышленников. В частности, в Колумбии послушать предвыборные воззвания пришли только двести человек.
Основное время выступления Трампа было посвящено критике действующего президента До Байдена по экономическим и внешнеполитическим вопросам.
По словам помощников политика, встречи в таком формате – это только первый шаг в фазе предвыборной кампании. 
Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что Глава Госдепа Энтони Блинкен начал ближневосточное турне. 

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