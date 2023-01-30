Трамп начал готовиться к президентским выборам в США

30 янв. 10:51

Экс-президент США Дональд Трамп включился в предвыборную гонку на пост главы американской администрации.

В частности, он уже выступил нескольких штатах.

Как отмечают мировые СМИ, бывший американский лидер отказался от яркий и шумных митингов с тысячами единомышленников. В частности, в Колумбии послушать предвыборные воззвания пришли только двести человек.

Основное время выступления Трампа было посвящено критике действующего президента До Байдена по экономическим и внешнеполитическим вопросам.

По словам помощников политика, встречи в таком формате – это только первый шаг в фазе предвыборной кампании.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что Глава Госдепа Энтони Блинкен начал ближневосточное турне.