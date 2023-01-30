"Азимут" начал летать из Сочи в Бухару

30 янв. 10:45

В Бухаре приземлился первый рейс "Азимута" из Сочи.

Авиакомпания "Азимут" в понедельник выполнила первый прямой рейс между Сочи и Бухарой.

Чартер прибыл в международный аэропорт "Бухара" в 00:40, традиционно первый рейс, экипаж и пассажиры были торжественно встречены по звуки традиционных узбекских национальных инструментов.

Обслуживать маршрут будут самолеты типа Sukhoi Superjet 95, рейс будет выполняться раз в неделю, по воскресеньям.

Перевозчик объединил два туристических узла. Сочи традиционно считается главным российским курортом, многие едут в город не только ради пляжного отдыха летом, но и чтобы покататься на лыжах зимой. Бухара известна, как один из древнейших городов Центральной Азии, через нее пролегал Великий шелковый путь, в городе сохранились уникальные памятники культуры.