Россия готовится к новому раунду консультаций с США

30 янв. 9:58

Россия и США ведут подготовительную работу к новому раунду двусторонних консультаций, сообщили в МИД РФ.

Россия готовится к новым консультациям с США по нормализации работы посольств и снятию раздражителей в двусторонних отношениях. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

При этом он подчеркнул, что на данный момент место и время встречи не согласовано, передает РИА Новости.

В то же время замглавы российского внешнеполитического ведомства указал на то, что Москва считает эти консультации полезными, так как странам необходимо сверять часы, а другого способа найти точки соприкосновения на данный момент нет.

Он рассказал, что в настоящее время идет подготовительная работа к новому раунду консультаций.

Рябков также выразил надежду на то, что тактика малых шагов приведет к тому, что сторонам в дальнейшем удастся прийти к консенсусу по наиболее важным вопросам.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", предыдущий раунд российско-консультации состоялся в декабре 2022 года в Стамбуле. В МИД России оценили проведшую встречу как полезную, но трудную. В частности, в ведомстве отметили, что прогресс был достигнут преимущественно по второстепенным вопросам, а по ключевым стороны так и не смогли продвинуться вперед.

На прошлой неделе замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва не намерена насильно удерживать Вашингтон в СНВ-3. По его словам, Россия не отказывается обсуждать с США контроль над вооружениями, однако американская сторона затрудняют конструктивный диалог.