Партия Саакашвили сменила лидера

В Грузии прошли выборы, по результатам которых определился лидер крупнейшей в стране оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД).

Главой партии стал депутат парламента Леван Хабеишвили.

Ранее сообщалось, что выборы проходили с 28 января по 30 января.

Хабеишвили победил с 52,5% голосов, обогнав своего главного конкурента, действующего главу оппозиционеров Нику Мелия, за которого проголосовали 40% участников голосования. На третьем месте – бывший член ЕНД Нона Мамулашвили с 3,73%.

Всего на выборах главы ЕНД проголосовало более 41 тыс избирателей.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что правящая партия "Грузинская мечта" заявляла о том, что выборы в ЕНД приведут к распаду партии.

Почему победил Хабеишвили?



Политолог Рамазан Сакварелидзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, почему ранее находившемуся в тени и мало кому известному за пределами партии Левану Хабеишвили удалось победить бессменного лидера ЕНД последних лет Нику Мелия, при котором оппозиционная сила провела ряд долгосрочных протестных акций.

Эксперт пояснил, что тому виной деньги. "За Леваном Хабеишвили стоит неформальный олигарх примерно так же, как по словам грузинской оппозиции за правящей "Грузинской мечтой" стоит миллиардер Бидзина Иванишвили. Олигарх-патрон Хабеишвили – это Давид Кезерашвили, во времена Саакашвили занимавший должность министра обороны", - назвал он имя спонсоры победы непопулярного партийного деятеля.

Таким образом, в партии взяла верх "старая гвардия". "Основной опорой Левана Хабеишвили была группа старых членов "Единого национального движения", включая и финансовые ресурсы Кезерашвили. Он и сам один из этих политических стариков. В этом, по сути, и заключалась специфика противостояния Хабеишвили и Мелия – первого поддерживали долгожители ЕНД, а второй строит свой рейтинг на поддержке среди новых членов партии. В итоге победил тот, чьи сторонники имеют больше ресурсов", - отметил Рамаз Сакварелидзе.



Что ждет ЕНД после смены руководства?



Когда-то сильнейшая оппозиционная сила, на протяжении 10 лет не отказывавшаяся от борьбы с "Грузинской мечтой" за власть, сейчас, после превращения ее подлинного лидера Михаила Саакашвили из политика в пациента, растратила былую популярность. Рамаз Сакварелидзе обратил внимание на обстоятельства выборов нового председателя ЕНД, красноречиво свидетельствующих об уходе последней заметной оппозиционной партии с политической сцены Грузии.

"Из общего политического фона ЕНД уже не выделяется. Об этом стало ясно в ходе самих выборов. Поскольку партия решила провести выборы председателя электронным голосованием, ей потребовалась регистрация членов партии для участия – и оказалось, что всего в ЕНД менее 50 тыс человек. 50 тыс – это около 2% от общего количества выборщиков в Грузии. Исходя из этой цифры, говорить о каком-то исключительном месте "Национального движения" в грузинской политике уже не имеет смысла. У нее теперь тот же статус, что у прочих оппозиционных партий, которые не могут набрать больше 2-3%", - сообщил политолог.

В связи с этим в Грузии де-факто осталась всего одна политическая сила – правящая партия "Грузинская мечта". "Если ни одна оппозиционная партия не способна перешагнуть 3-процентный барьер, то о какой структуре политического поля здесь можно говорить? Эффективность всех этих объединений, как бы они ни назывались, очень далека от того, чтобы противостоять "Грузинской мечте" хоть в чем-нибудь", - заключил Рамаз Сакварелидзе.