В России вырос спрос на специалистов без опыта

30 янв. 10:02

Специалист без опыта может рассчитывать на зарплату в размере 40 тыс рублей

В 2022 году в России стало в 3,8 раза больше вакансий для специалистов без опыта, в среднем они могут рассчитывать на зарплату порядка 40 тыс рублей, следует из аналитических данных исследования платформы "Авито Работа".

Объявлений о поиске молодых сотрудников без опыта стало почти в четыре раза больше, медианная зарплата также выросла и достигла 40 тыс рублей при полном рабочем дне, это на 21%, чем в 2021 году.

Вчерашних студентов активнее всего готовы нанимать в сфере продаж: начинающих торговых представителей работодатели ищут вдвое чаще, менеджеров по продажам - на 21%. Специалистов без опыта также готовы брать на работу поварами и пекарями, вакансий стало в 2,4 раза больше.

Зарплаты выше медианной обещают молодым офисным сотрудникам - до 145 тыс рублей, рекрутерам без опыт - 50 тыс рублей, торговым представителям - 45 тыс рублей.

Традиционно больше всего вакансий открыто в Москве - за год опубликовано свыше 500 тыс объявлений по поиску специалистов без опыта работы, пишет РИА Новости.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о стабилизации ситуации на рынке труда в России. Официально зарегистрировано 0,7% безработных россиян трудоспособного возраста.

При этом российские работодатели чаще проявляют готовность взять на работу не только молодежь, но и людей старше 45 лет.

Начать 2023 год с поиска работы решили 1,5 млн россиян, следует из исследование HeadHunter, чаще работу в январе искали женщины.