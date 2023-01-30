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В Баку прощаются с погибшим в ходе теракта в посольстве Азербайджана в Иране шехидом

В Баку прощаются с погибшим в ходе теракта в посольстве Азербайджана в Иране шехидом
Церемония прощания с Орханом Аскеровым, погибшим в результате вооруженного нападения на азербайджанское посольство в Тегеране, началась в Баку по месту его проживания.

Тело шехида передали его семье в аэропорту, после чего его доставили в мечеть Тезепир, сообщает Trend.

Отмечается, что Аскерова похоронят в 12:00 по местному времени на второй Аллее шехидов в столице Азербайджана. Церемония прощания идет в настоящее время.

Напомним, 27 января здание дипмиссии Азербайджана в Иране подверглось вооруженной атаке, в результате которой начальник охраны посольства Орхан Аскеров погиб. Еще двое представителей охраны получили ранения. Баку в срочном порядке эвакуировал посольство из Тегерана.

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