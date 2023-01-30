Эрдоган намерен "шокировать" Швецию

30 янв. 9:30

Анкара "шокирует" Стокгольм своим решением по членству Финляндии в НАТО, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он сообщил, что шведское руководство "насмехается над нами по-своему". По его словам, Анкара намерена сигнализировать насчет Хельсинки, что удивит властей Швеции.

"Мы можем дать другое сообщение в отношении Финляндии, Швеция будет в шоке", сказал турецкий лидер на встрече с турецкой молодежью.

Напомним, переговоры Турции с Финляндией и Швецией по вступлению в НАТО отложены из-за сожжения Корана в Стокгольме датским националистом Расмусом Палуданом. Эрдоган заявил, что Анкара не собирается поддерживать Швецию на пути в альянс.