Краснодар обольет ледяным дождем

30 янв. 9:22

Согласно прогнозам синоптиков, сегодня в Краснодаре пройдет «ледяной дождь».

Столбики термометров днем в регионе будут повышаться до десяти градусов тепла, ветер юго-западный скоростью 4-9 м/с. Днем на Кубани прогнозируется 10 градусов выше нуля.

На Азовском побережье до семи градусов тепла и без осадков, на Черноморском – облачно с прояснениями, не исключены дожди и до 14 тепла. В горах будет снежно и пасмурно, до плюс пяти градусов.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что облачная погода установится сегодня в Ставрополе.